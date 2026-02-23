GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Futbolda şike ve bahis operasyonu! Konyaspor’dan 1 isme tutuklama talebi

- Güncelleme Tarihi:

Futbolda şike ve bahis operasyonu! Konyaspor’dan 1 isme tutuklama talebi
Türk futbolunda yürütülen “bahis” soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında bu sabah önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde, bahis hesabı bulunduğu belirlenen ve yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasında oynanan futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesine muhalefet ettikleri iddiasıyla 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli olarak 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 32 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Aralarında 6 Süper Lig takımının da yer aldığı 11 kulübün yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

KONYASPOR'DAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konyaspor, mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

KONYASPORLU 1 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyonda gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 32 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Konyaspor'dan 1 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderilirken, soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

