Futbolda şike ve bahis operasyonu! Konyaspor’dan 1 isme tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında bu sabah önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde, bahis hesabı bulunduğu belirlenen ve yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasında oynanan futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesine muhalefet ettikleri iddiasıyla 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli olarak 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 32 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Aralarında 6 Süper Lig takımının da yer aldığı 11 kulübün yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.
KONYASPOR'DAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konyaspor, mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
KONYASPORLU 1 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Operasyonda gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 32 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Konyaspor'dan 1 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderilirken, soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.
