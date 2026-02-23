GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,73
STERLİN
59,30
GRAM
7.449,60
ÇEYREK
12.293,78
YARIM ALTIN
24.505,61
CUMHURİYET ALTINI
48.802,59
SPOR Haberleri

Büyükşehir evinde yenilgiyi unuttu

Büyükşehir evinde yenilgiyi unuttu
Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 25. hafta maçında Kipaş İstiklal Basketbol’u konuk etti. Sarı-siyahlılar, taraftarı önünde oynadığı kritik karşılaşmadan 94-68’lik skorla galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, Kipaş İstiklal Basketbol'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor, ligde bu sezon 11. maçına Kahramanmaraş ekibi karşısında çıktı. Büyükşehir, taraftarının büyük ilgi gösterdiği ve heyecan dozu yüksek maçta tüm periyotları önde tamamladı.

İlk periyotta atılan toplam 46 sayı maçın yüksek skorla tamamlanacağını gözler önüne serdi. Büyükşehir, Ege Havsa-Coffey-Williams üçlüsünün bulduğu sayılarla ilk periyodu 14 sayı farkla önde bitirdi: 30-16. İkinci periyotta konuk takım atışlarında isabet sağlasa da sarı-siyahlılar soyunma odasına 47-41 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte ise ivme arttıran Konya Büyükşehir Belediyespor, final periyodu öncesi 25 sayı farkı yakaladı: 78-53. Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Büyükşehir karşılaşmadan 94-68 galip ayrıldı. 

Heyecan dozu yüksek maçtan farklı skorla galip ayrılan Konya Büyükşehir Belediyespor, puanını 19'a çıkardı ve 44 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Büyükşehir ligin 26. haftasında deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Kurtdereli Spor Salonu'nda 1 Mart Pazar günü oynanacak maç saat 18.15'te başlayacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İÇ SAHADA RAKİPLERİNE KORKU SALIYOR

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyespor, iç sahada taraftar desteğiyle rakip takımların adeta kâbusu oluyor. Kipaş İstiklal Basketbol karşısında bu sezon evindeki 11. maçına çıkan sarı-siyahlı ekip, üst üste 6. galibiyetine imzasını attı. Büyükşehir, 11 maçlık dönemde sadece 1 yenilgi aldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER