GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,73
STERLİN
59,22
GRAM
7.476,03
ÇEYREK
12.337,46
YARIM ALTIN
24.592,68
CUMHURİYET ALTINI
48.975,99
SPOR Haberleri

Bölge Şampiyonası’nda fire vermeyen Delta spor

Bekir Turan
İnternet editörü
Bölge Şampiyonası’nda fire vermeyen Delta spor
U-18 Kızlar Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden Delta Spor Kulübü, tüm maçlarını kazanarak Anadolu Şampiyonası biletini aldı.

17–21 Şubat tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen U-18 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Delta Spor Kulübü, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Turnuva boyunca oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak yenilgisiz şekilde bir üst tura yükselen ekip, önemli bir başarıya imza attı.

Elde edilen sonuçların ardından Delta Spor Kulübü U-18 Kızlar Takımı, 24–28 Mart tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilecek Anadolu Şampiyonası için hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı. Teknik ekip ve sporcuların antrenman temposunu artırdığı takımda, hedefin Anadolu Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar elde ederek üst düzey derecelerle dönmek olduğu belirtildi.

Takımın antrenörü Yusuf Emre Bostan, bölge şampiyonasında ortaya konan mücadeleci oyun ve takım ruhunun başarıyı getirdiğini ifade ederek, "Sporcularımız turnuva boyunca disiplinli ve kararlı bir performans sergiledi. Şimdi önümüzde Anadolu Şampiyonası var. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürerek ilimizi Ordu'da da en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz.” dedi.
Delta Spor Kulübü'nün elde ettiği bu başarı, spor camiasında memnuniyetle karşılanırken, takımın Anadolu Şampiyonası'ndaki performansı şimdiden merak konusu oldu

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER