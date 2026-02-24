Bölge Şampiyonası’nda fire vermeyen Delta spor

17–21 Şubat tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen U-18 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Delta Spor Kulübü, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Turnuva boyunca oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak yenilgisiz şekilde bir üst tura yükselen ekip, önemli bir başarıya imza attı.
Elde edilen sonuçların ardından Delta Spor Kulübü U-18 Kızlar Takımı, 24–28 Mart tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilecek Anadolu Şampiyonası için hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı. Teknik ekip ve sporcuların antrenman temposunu artırdığı takımda, hedefin Anadolu Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar elde ederek üst düzey derecelerle dönmek olduğu belirtildi.
Takımın antrenörü Yusuf Emre Bostan, bölge şampiyonasında ortaya konan mücadeleci oyun ve takım ruhunun başarıyı getirdiğini ifade ederek, "Sporcularımız turnuva boyunca disiplinli ve kararlı bir performans sergiledi. Şimdi önümüzde Anadolu Şampiyonası var. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürerek ilimizi Ordu'da da en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz.” dedi.
Delta Spor Kulübü'nün elde ettiği bu başarı, spor camiasında memnuniyetle karşılanırken, takımın Anadolu Şampiyonası'ndaki performansı şimdiden merak konusu oldu
(Bekir Turan)