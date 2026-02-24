GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyasporlu oyuncudan oğlunun tedavi sürecine ilişkin açıklama!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyasporlu oyuncudan oğlunun tedavi sürecine ilişkin açıklama!

Tümosan Konyaspor'un kanat oyuncusu Deniz Türüç'ün oğlu Ayden, bir süredir Hollanda'da tedavi görüyor.

Zorlu bir dönemden geçen tecrübeli futbolcu, maçların ardından soluğu Hollanda'da alıyor; izin süresi biter bitmez ise Konya'ya dönerek takımına katılıyor. Hem baba hem de profesyonel sporcu kimliğiyle yoğun bir süreç yaşayan Deniz, oğlunun sağlığı için büyük bir mücadele veriyor.

GALATASARAY MAÇI SONRASI DUYGUSAL AÇIKLAMA

Galatasaray karşılaşmasının ardından deneyimli oyuncunun yaptığı açıklamalar Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Spor camiası, kulüpler ve taraftarlar geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi. Yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yer bulurken, futbol dünyası Deniz Türüç ve ailesine moral vermek için adeta seferber oldu.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendilerine gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde oğlumuzun sağlık süreciyle ilgili çıkan haberler ve oluşan gündem sonrası bizlere gösterdiğiniz ilgi, hassasiyet ve destek için bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dua eden tüm sevenlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize yürekten teşekkür ederiz. Oğlumuz şu an tedavi sürecinde. En kısa sürede bu süreci atlatacağına ve sağlığına kavuşacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.

Dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz. Yarın itibarıyla Konya'ya dönerek futbolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Kalın sağlıcakla.”

(Meltem Aslan)

