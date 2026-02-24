Karapınar Fevzi Paşa Camii’nde çocuklara özel ramazan etkinliği

Karapınar Fevzi Paşa Camii, Ramazan ayında örnek bir etkinliğe ev sahipliği yaparak çocuklara yönelik anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Camide görev yapan Mustafa Kabakçı, teravih namazlarına katılan çocuklar için her gün çeşitli etkinlikler düzenleyip ikramlarda bulunarak Ramazan'ın manevi atmosferini miniklere sevdirmeyi amaçlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN MANEVİ VE SOSYAL BULUŞMA

Uygulama kapsamında teravih namazı sonrası çocuklarla kısa sohbetler gerçekleştiriliyor. Ramazan ayının anlam ve önemine dair yapılan samimi konuşmaların ardından çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtılıyor. Etkinliklere katılan çocuklar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de cami ortamında keyifli ve öğretici vakit geçiriyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TAM DESTEK

Mahalle sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukların küçük yaşta camiyle bağ kurmasının önemine dikkat çekti. Veliler ise bu tür etkinlikler sayesinde çocukların camiye isteyerek geldiğini ve Ramazan'ın manevi iklimini daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

KARAPINAR'DA CAMİLER ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENİYOR

Öte yandan Karapınar genelindeki camilerde de benzer şekilde çocukların teravih namazlarına yoğun ilgi göstermesi sevindirici bir tablo ortaya koyuyor. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu, camilerde yükselen çocuk sesleriyle daha da anlam kazanıyor.

Yetkililer, çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinin hem manevi gelişime hem de toplumsal dayanışmaya önemli katkı sunduğunu belirtiyor.

(Ali Asım Erdem)