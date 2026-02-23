GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,99
EURO
52,00
STERLİN
59,52
GRAM
7.532,33
ÇEYREK
12.425,93
YARIM ALTIN
24.769,02
CUMHURİYET ALTINI
49.327,17
YAŞAM Haberleri

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan Vergi Haftası Mesajı

Cumali Özer
Muhabir
Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan Vergi Haftası Mesajı
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Bıçakçı, bu haftanın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda farkındalık oluşturma açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Verginin sadece yasal bir yükümlülük olarak görülmemesi gerektiğini belirten Başkan Bıçakçı, güçlü bir devlet yapısının ve sürdürülebilir ekonomik düzenin sağlıklı bir vergi sistemiyle mümkün olacağını vurguladı. Toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olan vergi anlayışının gelişmesiyle birlikte kamu maliyesinin daha sağlam temeller üzerine kurulacağını dile getirdi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede vergi bilincinin belirleyici bir rol oynadığına işaret eden Bıçakçı, adil rekabet ortamının korunması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasının ancak ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olabileceğini söyledi. Toplanan vergilerin kamu hizmetlerine kaliteli ve etkin şekilde yansımasının vatandaşların devlete olan güvenini artıracağını belirtti.

Mali Müşavirlerin vergi sisteminin doğru ve etkin işlemesinde kilit bir görev üstlendiğini ifade eden Bıçakçı, meslek mensuplarının mükellef ile mali idare arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti. Konya SMMMO olarak mali idareyle iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ve vergi sisteminin güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Halil Bıçakçı, mesajının sonunda başta Hazine ve Maliye Bakanı, Gelir İdaresi Başkanı ve Bakanlık bürokratları olmak üzere Konya Defterdarlığı ve tüm vatandaşların Vergi Haftası'nı kutlayarak; vergiye gönüllü uyumun arttığı, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendiği ve mali disiplinin daha da pekiştiği bir Türkiye temennisinde bulundu.

(Cumali Özer)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER