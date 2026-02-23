Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan Vergi Haftası Mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Bıçakçı, bu haftanın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda farkındalık oluşturma açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Verginin sadece yasal bir yükümlülük olarak görülmemesi gerektiğini belirten Başkan Bıçakçı, güçlü bir devlet yapısının ve sürdürülebilir ekonomik düzenin sağlıklı bir vergi sistemiyle mümkün olacağını vurguladı. Toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olan vergi anlayışının gelişmesiyle birlikte kamu maliyesinin daha sağlam temeller üzerine kurulacağını dile getirdi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede vergi bilincinin belirleyici bir rol oynadığına işaret eden Bıçakçı, adil rekabet ortamının korunması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasının ancak ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olabileceğini söyledi. Toplanan vergilerin kamu hizmetlerine kaliteli ve etkin şekilde yansımasının vatandaşların devlete olan güvenini artıracağını belirtti.

Mali Müşavirlerin vergi sisteminin doğru ve etkin işlemesinde kilit bir görev üstlendiğini ifade eden Bıçakçı, meslek mensuplarının mükellef ile mali idare arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti. Konya SMMMO olarak mali idareyle iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ve vergi sisteminin güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Halil Bıçakçı, mesajının sonunda başta Hazine ve Maliye Bakanı, Gelir İdaresi Başkanı ve Bakanlık bürokratları olmak üzere Konya Defterdarlığı ve tüm vatandaşların Vergi Haftası'nı kutlayarak; vergiye gönüllü uyumun arttığı, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendiği ve mali disiplinin daha da pekiştiği bir Türkiye temennisinde bulundu.

(Cumali Özer)