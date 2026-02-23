GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Gölde su seviyesi 10 metre yükseldi: Hobi bahçeleri sular altında kaldı!

Gölde su seviyesi 10 metre yükseldi: Hobi bahçeleri sular altında kaldı!
Bursa’da Ulubat Gölü’nün taşmasıyla göle komşu Akçalar Mahallesi’nde onlarca tiny house ve hobi evi sular altında kaldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek taştı.

Göl suları çevredeki yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, Akçalar Mahallesi'nde çok sayıda tiny house ve hobi evi sular altında kaldı, çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

Taşkın nedeniyle mahallede günlük hayat olumsuz etkilenirken, göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi. 

Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kalması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede oluşan taşkın drone ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

