Dini nikahlı eşini vurduktan sonra intihar etti: 1 ölü 1 yaralı
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Recep Kurtboz (54), tren istasyonu durağında tartıştığı dini nikahlı eşi Nurcan G.’yi (49) tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla kendine ateş etti. Kurtboz, yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Nurcan G. eşi tedavi altına alındı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerindeki şehir içi tren istasyonu durağı yanında meydana geldi. Recep Kurtboz, dini nikahlı eşi Nurcan G. İle tartıştı. Kısa sürede sonra belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kurtboz, Nurcan G.'yı başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kurtbol aynı silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Nurcan G., ambulansla götürüldü. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
