GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,82
STERLİN
59,39
GRAM
7.478,77
ÇEYREK
12.341,99
YARIM ALTIN
24.601,70
CUMHURİYET ALTINI
48.993,95
GÜNCEL Haberleri

Otomobil sürücüsünü bıçak ile tehdit eden minibüs şoförü tutuklandı!

Otomobil sürücüsünü bıçak ile tehdit eden minibüs şoförü tutuklandı!
Küçükçekmece’de otomobil sürücüsünü aracından aldığı bıçak ile tehdit eden ve hakaretler savuran minibüs şoförü tutuklandı.

Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde trafikte seyir halindeki bir minibüs şoförü, önünde seyreden otomobil sürücüsü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, minibüs şoförü elinde bıçak ile araç sürücüsüne tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından anbean kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüs şoförü G.B.'yi (37) gözaltına aldı.

TUTUKLANAN ŞOFÖRÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

İşlemler için emniyete götürülen şahıs, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca ‘trafikte duraklamak', ‘trafikle ilgili yükümlülükler ve yasaklara uymamak' ve ‘yol kullanıcılarının rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' suçlarından idari para cezasına çarptırıldı. Sürücü belgesine geçici süreyle el konulan sürücünün aracı da trafikten men edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan G.B., ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER