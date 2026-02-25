Konyaspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken, taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
