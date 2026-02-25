Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Konyaspor, galibiyet sevincini uzun süre yaşayamadan FIFA'dan gelen şok haberle sarsıldı.
TRANSFER TAHTASI KAPATILDI
FIFA'nın ilgili borç dosyaları nedeniyle aldığı karar doğrultusunda, Konyaspor'un transfer tahtası resmen kapandı. Yeşil-Beyazlılar, 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 dönem boyunca transfer yapamayacak.
KULÜP TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ CEZA
Çağdaş Atan'ın ardından Teknik Direktör İlhan Palut ile yola devam eden Konyaspor, FIFA'nın transfer yasağı ile ligde ceza alan 3'üncü kulüp oldu. Yönetim, ilgili borç dosyasını çözüme kavuşturup yükümlülükleri yerine getirene kadar yeni oyuncu kaydı yapamayacak.
