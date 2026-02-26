GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

RAMS Başakşehir - Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 Mart Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

Kaynak: İHA

