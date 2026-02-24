GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 24 Şubat 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 24 Şubat 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Şubat 2026 Salı günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HASAN ÖZTÜRK

KUYULUSEBİL
01-07-1952

MUSALLA MEZARLIĞI

FATMA ZEHRA KİBAR

SELÇUKLU
31-10-2007

ALİYENLER MEZARLIĞI

NARİ DEVECİ

SARIKAYA
01-01-1956

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ŞEN

MERAM
24-12-1996

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ÖZDEMİR

KAMIŞLIÖZ
16-06-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MÜMİNE AÇIKEL

AYAS
03-09-1940

HACIFETTAH MEZARLIĞI

AHMET CANDEVECİ

KONYA
12-06-1939

ARAPLAR MEZARLIĞI

TESLİME UYAR

KUZVİRAN
06-06-1936

ELMACI MEZARLIĞI

AYŞA KOZAN

AKÖRENKIŞLA
15-12-1949

YEDİLER MEZARLIĞI

ALİ ÖZER

HADİM
02-06-1934

MUSALLA MEZARLIĞI

YAŞAR ÇAVUŞ

YENİCEKAYA
20-12-1960

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

MUHAMMED İBRAHİM YALÇIN

MERAM
17-03-2008

ÜÇLER MEZARLIĞI

ABDURRAHMAN EĞREN

AKVİRAN
01-12-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

