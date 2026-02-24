Konya’da bugün vefat edenler 24 Şubat 2026 Salı

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HASAN ÖZTÜRK
|
KUYULUSEBİL
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
FATMA ZEHRA KİBAR
|
SELÇUKLU
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
NARİ DEVECİ
|
SARIKAYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET ŞEN
|
MERAM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET ÖZDEMİR
|
KAMIŞLIÖZ
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MÜMİNE AÇIKEL
|
AYAS
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
AHMET CANDEVECİ
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
TESLİME UYAR
|
KUZVİRAN
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
AYŞA KOZAN
|
AKÖRENKIŞLA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
ALİ ÖZER
|
HADİM
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
YAŞAR ÇAVUŞ
|
YENİCEKAYA
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
MUHAMMED İBRAHİM YALÇIN
|
MERAM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ABDURRAHMAN EĞREN
|
AKVİRAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi