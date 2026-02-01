BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ’NDEN

T.C.

BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/697 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/697 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:Konya İl, Beyşehir İlçe, SARIKÖY Mahalle/Köy, Gönenyolu Mevkii, 168 Ada, 15 Parsel

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

Dava konusu taşınmaz; Beyşehir ilçesi, Sarıköy Mahallesi, Gönenyolu mevkii, 168 ada 15 parsel numaralı taşınmazdır. Beyşehir ilçe merkezine yaklaşık 17km mesafede yer almaktadır.

Tapu kaydı incelemesi: Beyşehir Tapu Müdürlüğünün 26.11.2025 tarih ve 18571177 sayılı yazı ekindeki tapu kaydına göre; Taşınmazın yüzölçümü 16.260,12 m² dir. Ana taşınmazın niteliği Tarladır.

Taşınmaz üzerinde Borçlu Ö* G* nin hisse oranı Tamdır.

İmar durumu incelemesi: Beyşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12779 yazısında yer alan imar durumuna göre;

İlgili parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı sınırları dışındadır.

Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Değerlendirilmesi: Taşınmaz Üzerinde yapı bulunmamaktadır.

Taşınmaz Üzerinde Bulunan Zirai Unsurların Değerlendirilmesi: Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan- bir arazidir. % 10-15 meyilli, Toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı, orta geçirgen ve orta derecede erozyona maruzdur. Etrafında benzer nitelikte taşınmazlar bulunmaktadır.

Taşınmazın Arsa (Tarla) Değerlendirilmesi: Değerleme konusu taşınmazın rayiç değerinin tespitinde konu taşınmazın toprak yapısı ile kullanılabilirlik durumu, bulunduğu konum, yola cepheli-cephesiz olması, mevcut imar durumu gibi tüm olumlu ve olumsuz faktörler dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır. Bölgede yapılan piyasa araştırmalarından hareketle konu taşınmaza emsal teşkil edebilecek gayrimenkullerin m² birim değeri tespit edilmiş, emsallerde pazarlık payı bulunması hususu dikkate alınarak konu taşınmazın m² birim değeri takdir edilmiştir.

Taşınmaza Beyşehir İlçesi Sarıköy Mahallesi rayiçlerine göre birim m² si keşif tarihi itibariyle 100,00 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Sarıköy Mahallesi 168 Ada 15 Parsel Beyşehir / KONYA

Yüzölçümü : 16.280,32 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: Kaydındaki gibidir.

Kıymeti : 1.626.012,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri