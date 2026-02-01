BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ’NDEN

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/697 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:Konya İl, Beyşehir İlçe, SARIKÖY Mahalle/Köy, Gönenyolu Mevkii, 168 Ada, 15 Parsel
BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;
Dava konusu taşınmaz; Beyşehir ilçesi, Sarıköy Mahallesi, Gönenyolu mevkii, 168 ada 15 parsel numaralı taşınmazdır. Beyşehir ilçe merkezine yaklaşık 17km mesafede yer almaktadır.
Tapu kaydı incelemesi: Beyşehir Tapu Müdürlüğünün 26.11.2025 tarih ve 18571177 sayılı yazı ekindeki tapu kaydına göre; Taşınmazın yüzölçümü 16.260,12 m² dir. Ana taşınmazın niteliği Tarladır.
Taşınmaz üzerinde Borçlu Ö* G* nin hisse oranı Tamdır.
İmar durumu incelemesi: Beyşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12779 yazısında yer alan imar durumuna göre;
İlgili parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı sınırları dışındadır.
Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Değerlendirilmesi: Taşınmaz Üzerinde yapı bulunmamaktadır.
Taşınmaz Üzerinde Bulunan Zirai Unsurların Değerlendirilmesi: Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan- bir arazidir. % 10-15 meyilli, Toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı, orta geçirgen ve orta derecede erozyona maruzdur. Etrafında benzer nitelikte taşınmazlar bulunmaktadır.
Taşınmazın Arsa (Tarla) Değerlendirilmesi: Değerleme konusu taşınmazın rayiç değerinin tespitinde konu taşınmazın toprak yapısı ile kullanılabilirlik durumu, bulunduğu konum, yola cepheli-cephesiz olması, mevcut imar durumu gibi tüm olumlu ve olumsuz faktörler dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır. Bölgede yapılan piyasa araştırmalarından hareketle konu taşınmaza emsal teşkil edebilecek gayrimenkullerin m² birim değeri tespit edilmiş, emsallerde pazarlık payı bulunması hususu dikkate alınarak konu taşınmazın m² birim değeri takdir edilmiştir.
Taşınmaza Beyşehir İlçesi Sarıköy Mahallesi rayiçlerine göre birim m² si keşif tarihi itibariyle 100,00 TL olarak belirlenmiştir.
Adresi : Sarıköy Mahallesi 168 Ada 15 Parsel Beyşehir / KONYA
Yüzölçümü : 16.280,32 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu: Kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 1.626.012,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:45