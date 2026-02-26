NEÜ’den Uluslararasılaşma Vizyonuna Güçlü Katkı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, Asya-Pasifik Bölgesi’nin en büyük ve saygın yükseköğretim platformlarından biri olan APAIE 2026’ya katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan “Study in Türkiye” standında yer alan NEÜ, Türkiye’den katılan 82 üniversite arasında temsil edildi.

Fuar kapsamında NEÜ, Vietnam, Hindistan ve Malezya'daki çeşitli yükseköğretim kurumlarıyla akademik iş birliği anlaşmaları imzaladı. Ayrıca heyet; Brezilya, Hong Kong, Avusturya, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Tayland, Almanya ve Makao başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda üniversite temsilcisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan temaslarda akademik iş birliği protokolleri, öğrenci ve personel değişim programları ile ortak araştırma projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Fuar süresince yükseköğretimde yapay zekânın rolü, küreselleşme, sürdürülebilirlik ve uluslararasılaşma stratejileri gibi güncel başlıklarda düzenlenen panel, seminer ve çalıştaylara katılım sağlanarak küresel yükseköğretim gündemi yakından takip edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel akademik ağını genişletmeye ve stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi