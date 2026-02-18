GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Hüyük’te 67 anne ve anne adayına narkotik bilgilendirme semineri

Ali Asım Erdem
Muhabir
Hüyük’te 67 anne ve anne adayına narkotik bilgilendirme semineri
Konya’nın Hüyük ilçesinde düzenlenen seminerde 67 anne ve anne adayına, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolü ve erken farkındalığın önemi anlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hüyük ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulaması Planı” kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 67 anne ve anne adayına uyuşturucu madde kullanımının zararları, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü, çocuklarda riskli davranışların erken fark edilmesi ve şüpheli durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Seminerde, aile içi iletişimin güçlendirilmesinin ve çocukların sosyal çevresinin yakından takip edilmesinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir unsur olduğu vurgulandı. Yetkililer, toplumun temel yapı taşı olan ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)

