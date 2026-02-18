Hüyük’te 67 anne ve anne adayına narkotik bilgilendirme semineri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hüyük ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulaması Planı” kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.
Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 67 anne ve anne adayına uyuşturucu madde kullanımının zararları, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü, çocuklarda riskli davranışların erken fark edilmesi ve şüpheli durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.
Seminerde, aile içi iletişimin güçlendirilmesinin ve çocukların sosyal çevresinin yakından takip edilmesinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir unsur olduğu vurgulandı. Yetkililer, toplumun temel yapı taşı olan ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
(Ali Asım Erdem)