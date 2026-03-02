GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

İran bölge ülkelerine gece saatlerinde de saldırılar düzenledi

İran, ABD-İsrail saldırılarının ardından, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama'daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, düşürülen bir füzenin şarapnelleri nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yerel kaynaklara göre, Manama'daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını aktardı.

BAE ve Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

BAE'nin Dubai kentinin de akşam saatlerinde İran'ın saldırılarının hedef olduğu iddia edildi.

Görgü tanıkları, hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir can kaybı açıklaması yapılmadı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise sabaha karşı ülkenin orta kesimlerinde tespit edilen "düşman hava hedeflerine" hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği ve bunların engellendiği duyuruldu.

Açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt resmi haber ajansına göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Usame Budi, bölgedeki askeri tırmanış nedeniyle iç piyasada istikrarı korumak amacıyla tüm gıda ürünlerinin ihracatını yasaklama kararı aldı.

Irak'ta ABD üssüne İHA saldırısı iddiası

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD'ye ait lojistik bir üsse yönelik insansız hava aracı (İHA) girişiminin hava savunma sistemlerince engellendiği iddia edildi.

Irak medyasında yer alan haberlerde, 2 İHA'nın ABD Victoria Lojistik Üssü'nü hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, ABD üssündeki hava savunma sistemlerinin İHA'lardan birini engellediği, diğerinin ise Irak Özel Harekat Komutanlığı karargahında hasara yol açtığı ancak can kaybı olmadığı belirtildi.

Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi de yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar kentinde bulunan karargahına yönelik "ABD-İsrail hava saldırısında" 4 mensubunun hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Resmi kaynaklardan derlenen verilere göre İran, 2 gün içinde bölgedeki Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik toplam 1311 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

Kaynak: AA

