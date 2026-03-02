GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Trump: İran’a yönelik saldırılar dört hafta sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump, “İran’a yönelik saldırılar dört hafta veya daha kısa sürebilir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'a yönelik saldırıların dört hafta boyunca devam edebileceği ihtimaline değinen Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir” ifadelerini kullandı.

‘SALDIRILAR HEDEFLERİMİZE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEK'

Trump, sanal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ise İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini belirterek, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü kaydetti. İran'ın tüm askeri komuta kademesinin yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini öne süren Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar” diye konuştu.

Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğünü hatırlatarak, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” açıklamasında bulundu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın terörün sponsorluğunu yapan bir ülke olduğunu iddia etti. Trump, "Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte” dedi.

Kaynak: DHA

