Tahran’da yeni saldırı dalgası: Patlamalar ve savaş uçaklarının sesleri duyuluyor

Tahran’da yeni saldırı dalgası: Patlamalar ve savaş uçaklarının sesleri duyuluyor
İran’ın başkenti Tahran’da sık aralıklarla patlamalar meydana gelirken kentte savaş uçaklarının sesleri duyuluyor

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

İran muhabiri, Tahran'ın kuzey, doğu ve batı kesimlerinin savaş uçakları tarafından hedef alındığını ve söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldiğini aktardı.

Patlamalar öncesinde İran'a ait hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı ancak saldırılara engel olamadığı görüldü.

Tahran üzerinde zaman zaman savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ediyor.

İran devlet televizyonu binası vuruldu

İran devlet televizyonu, ABD-İsrail'in Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin bazı bölümlerini hedef aldığını duyurdu.

Devlet televizyonunun canlı yayında gelişmeleri aktaran sunucu, "Biraz önce Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümleri düşman ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına uğradı." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrasında canlı yayının devam ettiği görülürken sunucu, saldırıyla ortaya çıkan muhtemel hasarın boyutlarının incelendiğini aktardı.

Trump, İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasına ait 9 geminin "batırıldığını ve imha edildiğini" duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

ABD Başkanı, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Bunlardan bazılarının "oldukça büyük ve önemli" gemiler olduğunu vurgulayan Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler!" ifadesini kullandı.

Trump, paylaşımın devamında, başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahlarının da "büyük ölçüde imha edildiğini" kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

