Irak’ta Hamaney’in ölümü nedeniyle 3 günlük milli yas
Irak hükümeti, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail ortak saldırılarında öldürülmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
İran, ABD-İsrail ortak saldırılarında dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü doğruladı. Irak hükümeti açıklamanın ardından ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, saldırı sert bir dille kınanırken, "Irak, bölgeyi eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir şiddete sürükleyen, çatışmaları körükleyen, uluslararası güvenlik ve barışı temelden sarsan askeri operasyonların derhal ve şartsız olarak durdurulması çağrısını tekrarlamaktadır" dedi.
İran yanlısı silahlı grupların destekçileri Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı
Başkent Bağdat'ta sabah saatlerinde İran yanlısı silahlı grupların destekçileri, Hamaney'in öldürülmesine ve hava saldırılarına tepki göstermek amacıyla ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı. Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü önünde toplanan kalabalık, beton bariyerleri aşmaya çalışınca güvenlik güçleri müdahale etti. Irak güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
