İngiltere ABD’ye İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer sanal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Starmer, İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyerek, bu kişileri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bölge genelinde konuşlanmış İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin İran'ın eylemleri nedeniyle risk altında olduğunu vurgulayan Starmer, İran'ın tutumunun giderek daha pervasız hale geldiğini aktardı.

Starmer, İngiltere'nin Körfez'deki ortaklarının, İngiliz vatandaşlarının savunması için daha fazla çaba göstermelerini istediğini ve kendisinin görevinin de bu vatandaşların hayatını korumak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını başarıyla engelleyen koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak havada görev yapmaktadır. Ancak, bu tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, yani depolama tesislerinde veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmektir. ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etmiştir. İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini, İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını ve olayla ilgisi olmayan ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık.”

İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarını ancak bölgedeki savunma eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Starmer, "Ayrıca, Körfez'deki ortaklarımızın kendilerine saldıran İran insansız hava araçlarını düşürmelerine yardımcı olmak için Ukrayna'dan uzmanları kendi uzmanlarımızla bir araya getireceğiz” dedi.

Kaynak: DHA