İsrail: Tahran ve Beyrut’a eş zamanlı hava saldırıları başlatıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırısı başlattığı bildirildi.
Kaynak: AA
