Oyuncu İlker Ayrık ile Şevket Çoruh Dubai’de mahsur kaldı
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile başrol paylaştığı “Bir Baba Hamlet“ tiyatro oyunu için Dubai’de bulunan İlker Ayrık, uçuşların iptal olması nedeniyle ailesiyle birlikte mahsur kaldıklarını duyurdu.
Oyuncu İlker Ayrık ile Şevket Çoruh Dubai'de mahsur kaldı.
28 Şubat Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail, İran'a yönelik ortak saldırıda bulunmuştu.
İki ülke, başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü.
Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı "Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçuşların iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını duyurdu.
"HEPİMİZ GÜVENDEYİZ, UMARIM TEZ ZAMANDA DÖNERİZ”
Ailesinin de yanında olduğunu söyleyen İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "27 Şubat itibarıyla 'Bir Baba Hamlet' oyunu için Dubai'ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz.”
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”