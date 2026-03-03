Bozkır’da minik öğrencilerden anlamlı dayanışma

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Remzi Demirci Anaokulu öğrencileri, ilçeye bağlı köylerde eğitim gören ihtiyaç sahibi anasınıfı öğrencileri için kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırladı.
Minik öğrenciler tarafından hazırlanan koliler, köy okullarındaki yaşıtlarına ulaştırılmak üzere teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, bu tür çalışmaların çocuklarda sosyal farkındalık oluşturma açısından önemli olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA