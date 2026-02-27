GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KMÜ ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitimde güç birliği

Ali Asım Erdem
Muhabir
KMÜ ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitimde güç birliği
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol; mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmayı, mesleki ve teknik alanlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi, sektör ve eğitim iş birliğini güçlendirmeyi, öğrencilerin üniversite ve sektörle etkileşimini artırmayı, kariyer farkındalığını geliştirmeyi amaçlıyor. Taraflar arasında sürdürülebilir bir eğitim iş birliğinin oluşturulması da protokolün hedefleri arasında yer alıyor.

Protokol kapsamında mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin KMÜ bünyesindeki sektörel mükemmeliyet ve sürekli eğitim merkezleri, laboratuvarlar ve uygulama atölyelerinde hizmet içi eğitim alması planlanıyor. Bunun yanı sıra mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin KMÜ'yü ziyaret etmeleri düşünülürken, akademisyenlerin ise mesleki ve teknik eğitim kurumlarında bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerinde bulunması öngörülüyor.

Kariyer günleri, tanıtım etkinlikleri, seminer ve konferanslar düzenlenmesinin hedeflendiği protokol kapsamında ortak proje, araştırma ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesi gibi önemli başlıklar da yer alıyor. Ayrıca meslek etiği ve iş pedagojisi alanlarına yönelik eğitimlerin de hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

KMÜ ve Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün mesleki ve teknik eğitimin kalite standartlarını yükselterek hem öğrencilere hem de alan öğretmenlerine daha güçlü bir mesleki perspektif kazandırması bekleniyor.

(Ali Asım Erdem)

