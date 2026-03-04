Fatma Nur öğretmene acı veda! Memleketi Konya’da toprağa verildi

İstanbul Çekmeköy’de öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik, memleketi Konya’da toprağa verildi. Parsana Büyük Camiinde kılınan cenaze namazına ailesinin yanı sıra meslektaşları, eğitim camiasının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende genç öğretmen dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önceki gün yaşanan bıçaklı saldırı büyük üzüntüye neden oldu. 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. ile öğrenci S.K.'ya saldırdı. Olayda üç kişi yaralanmıştı.

FATMA NUR ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, ailesini, öğrencilerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

OKULDA TÖREN DÜZENLENDİ

Görev yaptığı okulun bahçesinde Fatma Nur Çelik için bir tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşları ve öğrencilerinin gözyaşları eşliğinde uğurlandı. Törenin ardından Çelik'in naaşı defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.

Cenaze törenine Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, T.C. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Personel Genel Müdürü Bülent Çifti, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, eğitim camiasının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge kıldırdı.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Nur öğretmenin cenazesi bugün Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Parsana Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merhumenin kabri başında Kuran- ı Kerim okundu, dualar edildi. Defin sonrası Çelik ailesi taziyeleri kabul etti.

(Meltem Aslan)