AKOM duyurdu! Konya’daki o yol 13 gün trafiğe kapatılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren bir trafik düzenlemesi duyuruldu.

13 GÜN ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

AKOM'un açıklamasına göre, Sanayi Köprülü Kavşağı üst geçit ile Aydınlık Köprülü Kavşağı alt geçit arasında, Yeni İstanbul Yolu geliş istikametinde demir profil korkuluk tamiratı ve kompozit kaplama montajı yapılacak. Çalışmalar süresince söz konusu güzergâh belirlenen saatlerde araç trafiğine kapalı olacak. Duyuruya göre çalışmalar, 3-15 Mart tarihleri arasında her gün 01.00 ile 06.00 saatleri arasında sürecek.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini ve belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle rica etti.

