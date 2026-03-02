AKOM duyurdu! Konya’daki o yol 13 gün trafiğe kapatılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte belirli bir güzergahta gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı.
13 GÜN ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK
AKOM'un açıklamasına göre, Sanayi Köprülü Kavşağı üst geçit ile Aydınlık Köprülü Kavşağı alt geçit arasında, Yeni İstanbul Yolu geliş istikametinde demir profil korkuluk tamiratı ve kompozit kaplama montajı yapılacak. Çalışmalar süresince söz konusu güzergâh belirlenen saatlerde araç trafiğine kapalı olacak. Duyuruya göre çalışmalar, 3-15 Mart tarihleri arasında her gün 01.00 ile 06.00 saatleri arasında sürecek.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini ve belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle rica etti.
YOL KAPATMA | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) March 2, 2026
Sanayi Köprülü Kavşağı Üst Geçit – Aydınlık Köprülü Kavşağı Alt Geçit (Yeni İstanbul Yolu geliş istikameti)
3 – 15 Mart
01.00 – 06.00
Sanayi Köprülü Kavşağı Üst Geçit ile Aydınlık Köprülü Kavşağı Alt Geçit arasında, Yeni… pic.twitter.com/XMgsVuaEXg
