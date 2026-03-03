GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,12
EURO
51,34
STERLİN
58,80
GRAM
7.473,71
ÇEYREK
12.335,28
YARIM ALTIN
24.588,32
CUMHURİYET ALTINI
48.967,32
KONYA Haberleri

Konya’daki tarihi camide yıllardır “Ümmet İftarı’’ aynı sofrada buluşturuyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki tarihi camide yıllardır “Ümmet İftarı’’ aynı sofrada buluşturuyor
Konya’daki Kapu Camisi’nde yıllardır sürdürülen “Ümmet İftarı“ geleneği her ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getiriyor.

Kent merkezindeki tarihi camide kurulan uzun iftar sofralarında, gönüllüler tarafından hazırlanan iftariyelikler, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlara ikram ediliyor.

Caminin de içinde bulunduğu Bedesten Çarşısı esnafının desteğiyle hazırlanan iftar sofrasında bir araya gelen Müslümanlar, farklı bir atmosferde topluca iftar yapıyor.

İftara katılan vatandaşlardan Recep Kırımlı, ramazanın bereketini burada gördüklerini söyledi.

Ümmet İftarı'nın Konya'da gelenek haline geldiğine değinen Kırımlı, "Bu çevredeki esnaf arkadaşların desteğiyle iftar veriliyor. Biz de zaman buldukça, ramazanı camilerde değerlendirmek adına bu berekete ortak oluyoruz." dedi.

"Çok eski bir gelenek"

Vatandaşlardan Mustafa Koruyucu da zengin, fakir herkesin bu iftar sofrasında bir araya geldiğini dile getirdi.

İftara katılacak olanların ikindi vakti camiye gelmeye başladığını anlatan Koruyucu, "Burada bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyorlar. İftardan sonra akşam namazını kılıp teravih namazını da bekleyenler oluyor. Çok eski bir gelenek. Dünyadaki bütün mescitler, Mescid-i Nebevi'nin bir kopyasından ibarettir. Burada gördüğünüz eylem, bütün mescitlerde dün vardı, bugün de sürdürülmeye devam ediyor." diye konuştu.

Camideki iftar sofralarının hazırlanmasına yardım eden gönüllülerden lise öğrencisi Mustafa Bulamaz ise iftardan yaklaşık 25 dakika önce camiye geldiğini söyledi.

Hazırlanan tabakları sofraya getirdiğini belirten Bulamaz, "İftarda simit, su, hurma, zeytin, peynir ve çay gibi iftariyelikler dağıtılıyor. İftarını yapanlar akşam namazını da kılıp günü tamamlıyor. Biz iftarın ardından caminin süpürülmesine yardım ediyor, temizliğini yapıyoruz. Herkes buradaki iftardan yararlanabiliyor. O yüzden çok güzel bir program." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER