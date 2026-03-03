GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KMÜ’de nadir hastalıklar günü kapsamında “1. Karsaf Sempozyumu” gerçekleştirildi

KMÜ’de nadir hastalıklar günü kapsamında “1. Karsaf Sempozyumu” gerçekleştirildi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fikrine Sağlık Öğrenci Topluluğu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında “1. KARSAF (Karaman Sağlıkta Farkındalık Sempozyumu): Nadir Hastalıklar Günü – Farkındalık, Bakım ve Dayanışma” konulu proje gerçekleştirildi.

Programa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Mayda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejla Canbulat Şahiner, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açış konuşmaları ve müzik dinletisinin ardından gerçekleştirilen iki oturumla devam etti.

Çocuklarda Nadir Hastalıkların Tanı ve Bakım Süreçleri Ele Alındı

Sempozyumun ilk oturumu "Çocuklarda Görülen Nadir Hastalıklarda Tanı, Tedavi ve Bakım Yönetimi” başlığıyla düzenlendi. Prof. Dr. Şükrü Nail Güner'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda nadir hastalıklar kapsamında immün yetmezlik ve kistik fibrozis hastalıklarının tanı, tedavi ve hemşirelik bakım süreçleri ele alındı.

Prof. Dr. İsmail Reisli tarafından dünyada ve Türkiye'de nadir hastalıkların genel durumu ile çocuklarda immün yetmezlikte tanılama ve tedavi süreçleri aktarıldı. Prof. Dr. Sevgi Pekcan, kistik fibrozisin tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. İmmünoloji Kliniği Hemşiresi Serap Dursun, immün yetmezliği olan çocuklar ve aileleriyle iletişim süreçlerine değinirken, Kistik Fibrozis Polikliniği Hemşiresi Ömür Tasa da kistik fibroziste hemşirelik bakımının önemini vurguladı. Oturum, teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Ebeveyn Deneyimleri Paylaşıldı

İkinci oturumda ise Kistik Fibrozis Derneği Başkanı İlknur Görgün'ün moderatörlüğünde, nadir hastalıklarla yaşayan çocukların ebeveynleri deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. SMA tanısı alan bir çocuğun ebeveyni Zümrüt Uğur, primer immün yetmezlik tanısı alan bir çocuğun ebeveyni Fatma Altunsoy ve kistik fibrozis tanısı alan bir çocuğun ebeveyni Betül Tanoğlu, yaşadıkları süreci ve dayanışmanın önemini aktardı. Oturum, teşekkür belgelerinin sunulmasının ardından tamamlandı.

Programın sonunda, nadir hastalıklarla mücadele eden tüm çocuklar adına gökyüzüne 250 balon bırakılarak farkındalık mesajı verildi. 

(Ali Asım Erdem)

 

