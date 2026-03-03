Konya yolunda hafif ticari araç yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
Aksaray’da hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya ve araçtaki yolcu yaralandı. Ağır yaralanan yaya tedavi altına alınırken, yaralı yolcunun durumu iyi olduğu öğrenildi..
Kaza, gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden İsmet İ. (47) idaresindeki 07 HRR 52 plakalı hafif ticari araç yolda bulunan Caner T. (37) isimli yayaya çarptı.
Kazada yaya ve araçta yolcu olarak bulunan Kemal O. olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya Caner T. ağır yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaya ve yolcuyu ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan yayanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Araçtaki yolcu yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Büyük hasarın oluştuğu araç çekici marifeti ile otoparka alınırken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”