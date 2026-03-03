Konya milletvekili önerdi! Konya’nın o ilçesi il mi oluyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na "Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”ni sundu. Teklif, Konya'nın Ereğli ilçesinin il statüsüne kavuşmasını ve bazı mahallelerin ilçe yapılmasını öngörüyor.

EREĞLİ'NİN İL OLMASI ÖNERİLDİ

Teklife göre Konya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Ereğli'nin il statüsüne yükseltilmesi hedefleniyor. Koçak, bu düzenlemenin bölgenin idari yapısını güçlendireceğini ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ÜÇ MAHALLEYE İLÇE STATÜSÜ

Kanun teklifinde, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da yer alıyor. Böylece idari yapılanmada kapsamlı bir değişiklik planlanıyor.

KOÇAK'TAN AÇIKLAMA

Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ereğli'nin il olmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu ifade ederek, "Konya'mız ve Ereğli'miz için hayırlara vesile olsun” değerlendirmesinde bulundu.

#Konya'nın en önde gelen ilçelerinden olan #Ereğli'nin il olmasını öngören "Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı #TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen… pic.twitter.com/BwLJvWgo1F — Konur Alp Koçak (@kocakkonuralp) March 2, 2026

Kaynak: Haber Merkezi