Konya’da yağışlar hububata umut oldu

Konya’da son dönem etkili olan yağmur ve kar yağışlarının hububat için yeterli suyu sağladığını belirten uzmanlar, üreticilere, üre gübresi uygulamasını bu dönemden itibaren kademeli olarak yapmaları noktasında tavsiyede bulundu.

Konya Ovasında kış mevsimi başlarında beklenen yağışların alınamaması üreticileri endişelendirirken, sonrasında etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü. Özellikle ara ara yağan kar ve yağmurun, ekili hububat alanları için yeterli nemi sağladığı ifade eden uzmanlar, su tasarrufuna dikkat çekiyor. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Kış yağışlarını maalesef yeterli miktarda alamamıştık. Lakin sonrasında yağışlar oldukça iyi geldi. Özellikle ara ara yağan kar yağışları ve bunların aralarında yağan yağmur yağışları şu andaki hububatlar için yeterli miktarda suyu barındırdı diyebiliriz.

Toprağın tabanının doyması için kar yağışı çok önemliydi. Konya merkeze yakın yerlerde beklediğimiz kar örtüsünü alamadık ama uzak ilçelerde kar örtüsü de gayet iyiydi. Bu da toprağın tabanının da doymasına imkan sağladı. Özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışları özellikle Konya Kapalı Havzası'ndaki taban suyunun yükselmesinde oldukça önemli. Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarımızın idareli kullanılması ile ilgili çiftçilerimiz ellerinden gelen bütün mücadeleyi yapıyor. Özellikle yeni uygulamaya giren münavebeli üretim planlamasında yeşil mahsul arkasına yeşil mahsul ekilişi yasak olması tabii su tasarrufunda da önemli etkenlerden biri olacak gibi gözüküyor" dedi.

"Üre uygulaması bu dönemden sonra yavaş yavaş yapılmalı"

Yağışların hasat dönemindeki rekolteyi yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Burak Kırkgöz, "Kar yağışları devam ederse ve nisan aylarından sonraki dönemde yağacak özellikle yağmur yağışları rekoltemizi belirleyecek. Bu dönem hububat bitkisinin yavaş yavaş kardeşlenme dönemine geçtiği dönemler. Erken ekilen hububatlarda tabii havaların ısınması ile beraber hızlı bir gelişme meydana geliyor. Bu da bitkilerin daha hızlı ilerlemesine neden oluyor. Çiftçilerimizin üre uygulamasını bu dönemden sonra yavaş yavaş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Üre gübresi oldukça önemli, yeşil aksamın gelişmesinde, bitkilerin verimlerinin artmasındaki en önemli gübrelerden bir tanesi de üre gübresi. Bu dönemden sonra şu yağışlardan sonra çiftçilerimize yavaş yavaş üre gübrelerini de kullanmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bitkilerin ihtiyacı olan gübre verilmediği takdirde hasatta verim olarak karşımıza çıkıyor"

Taban gübresi kullanımında ise düşüş olduğunu anlatan Kırkgöz, "Geçtiğimiz ekim sezonunda artan maliyetlerden dolayı çiftçilerimiz taban gübresinde biraz tasarruflu kullanmaya yöneldi. Biz bunu çok fazla önermiyoruz. Çünkü bitkilerin ihtiyacı olan gübre verilmediği takdirde bu hasatta verim olarak karşımıza çıkıyor. Burada taban gübresinde kısma yapan çiftçilerimizin üst uygulamalarda iyi bir çalışma yapmasını öneriyoruz. İklimimiz iyi gidiyor, şu anda herhangi bir kuraklıktan söz edemeyiz. Yağışlarımız da güzeldi. Barajlarımızdan da güzel haberler geliyor. İnşallah yeraltı su kaynaklarımızda da yoğun bir artış olur. Çünkü Konya Kapalı Havzasının başka bir su kaynağı maalesef yok. Bu yağan kar yağışları yeraltını ne kadar beslerse çiftçilerimiz de o kadar sulama yapabiliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yağışlar bu şekilde devam eder. Bol bereketli bir sezon geçiririz" diye konuştu.

Kaynak: İHA