KONYA Haberleri

20 gündür kapalı Antalya-Konya yolu açıldı mı? Son durum böyle görüntülendi

- Güncelleme Tarihi:

Antalya ve çevresinde günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından yaklaşık 20 gündür kapalı bulunan yeni Antalya-Konya kara yolunun son durumu havadan görüntülendi.

Özellikle Eynif Ovası ile Gembos Ovası güzergahından geçen yolun bazı bölümlerinin tamamen halen sular altında kaldığı görüldü. Sular altında kalan kısmın yaklaşık 4 kilometrelik bölünmüş yol olduğu, yer yer su yüksekliğinin 1 ila 5 metre arasında değiştiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Eynif Ovası bölümünde suların çekilmesiyle birlikte yol yeniden Başlar kavşağına kadar trafiğe açılmıştı. Ancak Konya istikametine doğru, Gembos Ovası'na yakın kesimlerde su seviyesinin halen yüksek olduğu belirtildi.

Güvenlik nedeniyle kapatılmıştı

Şiddetli yağışların ardından İbradı sınırlarındaki Eynif Ovası ile Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası tamamen sular altında kalmış, Antalya-Konya hattı 13 Şubat 2026 tarihinde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılmıştı. Trafik akışı alternatif olarak Akseki ve Manavgat güzergahlarına yönlendirilmişti.

Karayolları ekiplerinin bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.

"28 kilometrelik eski yol devrede"

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yeni alternatif yolu devreye aldı. Antalya'nın İbradı ilçesi ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında, Gembos Ovası bitiminde bulunan 28 kilometrelik eski yol gece gündüz süren çalışmalarla bakım ve onarımdan geçirildi. Asfalt bakımı ve trafik işaretlemeleri kısa sürede tamamlanarak yol sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.
Yeni güzergah kapsamında sürücüler, Konya'nın Derebucak ilçesi yönünden Antalya istikametine gelirken bölünmüş yoldan Gembos Ovası sonundan İbradı eski yoluna sapıyor. Buradan 28 kilometrelik güzergahı takip ederek İbradı ilçe merkezine ulaşan sürücüler, ardından 14 kilometre mesafedeki Başlar Mahallesi yönüne ilerleyip Başlar Kavşağı'ndan yeni Antalya yoluna bağlantı sağlıyor.

Yetkililer, bölgede su seviyesinin tamamen düşmesinin ardından ana güzergâhta kapsamlı teknik inceleme yapılacağını belirtti.

Kaynak: İHA

