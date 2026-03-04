Konya’da siber farkındalık eğitimi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 1.135 öğretmen, öğrenci ve vatandaşa dijital bağımlılıktan oltalama yöntemlerine, yasa dışı bahisten parola güvenliğine, sosyal medya kullanımından banka ödeme sistemlerinde güvenliğe kadar birçok başlıkta kapsamlı siber farkındalık eğitimi verdi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karapınar ve Çumra ilçelerinde siber farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.
Bin 135 kişiye ulaşıldı
Okul ve kahvehanelerde icra edilen 11 ayrı farkındaklık eğitimleri ile bin 135 öğretmen, öğrenci ve vatandaşa ulaşıldı. Eğitimlerde dijital bağımlılık, oltalama (phishing) yöntemleri, yasadışı bahis, parola güvenliği, mobil oyunlarda karşılaşılabilecek riskler, ebeveynler için güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, genel güvenli internet kullanımı, banka ödeme sistemlerinde güvenlik ve dijital okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim faaliyetleri devam edecek
Özellikle çocuklar ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekilerek benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
