Konyalı öğretmeni öldüren 17 yaşındaki öğrencinin ifadesi kan dondurdu

Türkiye, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşanan korkunç saldırıyla sarsıldı. 17 yaşındaki F.S.B., okulda yaşanan tartışmaların ardından Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, Kimya öğretmeni Z.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.K.'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan aslen Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FATMA NUR ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Fatma Nur Çelik kurtarılamadı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan F.S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "görevi başındaki memuru kasten öldürmek” ve "kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

SABAH'ın edindiği bilgiye göre; Şüpheli F.S.B.'nin ifadesinde; "Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım.'' dedi.

Olay sırasında kendinde olmadığını ve rastgele saldırdığını iddia eden F.S.B., yaralanan kişilerle arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirtti.

"RASTGELE BIÇAKLADIM''

"Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatmanur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti.Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih'i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum" dedi.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

F.S.B.'nin olaydan kısa süre önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 8 gün tedavi gördüğü, 20 Şubat'ta babasının isteğiyle hastaneden ayrıldığı bildirildi. Saldırgan, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

BİR ANNE VE ÖĞRETMENİN ARDINDA BIRAKTIĞI HİKÂYE

Hayatını kaybeden 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 11 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi. Çelik'in bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtildi. Açtığı YouTube kanalında oğluna bir hatıra bırakmak istediğini ifade eden Çelik, "Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma ‘bak seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

KONYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Üniversite yıllarında katıldığı okullar arası ses yarışmasında bölge birinciliği elde ettiği öğrenilen Fatma Nur Çelik için görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi. Çelik'in cenazesi, memleketi Konya'da bugün öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

