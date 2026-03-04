Konya’da aranan 411 şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde yaklaşık 1 milyon şahıs ve 3 milyondan fazla araç sorgulandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 996 bin 5 şahıs ile 3 milyon 95 bin 628 araç sorgulandı.

411 şahıs ve 124 araç yakalandı

Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 252 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 21 şahıs ve 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 7 şahıs olmak üzere toplam 280 hükümlü yakalandı.

Ayrıca ifadeye yönelik aranan 131 şahıs da gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında toplam 411 şahıs ile 124 araç yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

(Bekir Turan)