Konya’daki özel gereksinimli bireyler ve aileleri iftar programında bir araya geldi

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin ortaklığında düzenlenen iftar programında özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, engelli ve dezavantajlı vatandaşlar için eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda özel çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Konya’da engelsiz bir şehir için attığımız adımları aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz” dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, “Konya’mızda bizler kardeşlik iklimiyle engelleri aşan, güçlü bir dayanışma ruhunu büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından Konya'daki özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Geleneksel olarak düzenlenen Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki iftar programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her insanın farklı bir şekilde imtihan olduğunu belirterek, "Sizdeki sabrın ve şükrün bizlerde olmadığına şahit oldum, bizler bu konuda çok eksiğiz. Asıl engelin Allah'ın kendisine kulak verip duymayan, göz verip görmeyen, ağız verip konuşmayan insanlarda ve gönüllerde olduğuna şahit oldum” diye konuştu.

Kavuş, bu alanda titizlikle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

"RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Engelsiz Yaşam Merkezi'miz için atamalarımız yapıldı. Sayın Valimizin ve Sayın Bakanımızın büyük desteğiyle kısa süre içerisinde açılışı yapılacak, Konya'mıza yakışır şekilde hizmet verecek. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

"ENGELSİZ BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK İÇİN ÜSTÜN ÇABA SARF EDİYORUZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, önemli olanın zihinlerdeki engelleri kaldırabilmek olduğunu ifade ederek, "Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere yerel yönetimler olarak, Sayın Valimiz ve bütün kurumlarımızla birlikte engelleri aşmak, engelsiz bir şehir oluşturmak için üstün çaba sarf ediyoruz. Elhamdülillah bu noktada çok çok iyi durumdayız” dedi. Pekyatırmacı, ilerleyen süreçte dezavantajlı vatandaşlar için özel bir spor merkezini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

KONYA, HER ZAMAN MERHAMETİ VE VEFASIYLA ÖN PLANDA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde, iftar sofrasında dezavantajlı vatandaşlar ve aileleriyle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, asırlardır dayanışmanın ve kardeşliğin yurdu olan Konya'nın, her daim merhametiyle ve vefasıyla ön plana çıktığını anımsattı.

"KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN BİR ŞEHİR VE TOPLUM İNŞA ETME ARZUSUNDAYIZ”

Ramazan ayının birçok güzelliği de beraberinde getirdiğini vurgulayan Başkan Altay, "Cenab-ı Hakk'ın bizleri yaratılışta eşit kıldığına kâni olarak, farklılıklarımızı bir eksiklik olarak değil; hayatın zenginliği olarak görüyoruz. Bizler, aynı zincirin halkalarıyız. Birimizin eksikliği, hepimizin eksikliğidir. Birimizin sevinci, hepimizin sevincidir. Ramazan ayı da bizlere paylaşmayı, dayanışmayı, kalpten kalbe köprü kurmayı hatırlatır. İnanıyoruz ki; mümin, kalbinde Allah'ın sevgisi olduğu sürece ne eksik yaşar ne de yoksun kalır. Bizler de bu anlayışla, kimseyi geride bırakmayan bir şehir ve toplum inşa etme arzusundayız. Konya'da engelsiz bir şehir için attığımız adımları aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"KONYA'MIZDA KARDEŞLİK İKLİMİYLE ENGELLERİ AŞAN, GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA RUHUNU BÜYÜTÜYORUZ”

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'nın kardeşlik iklimiyle engelleri aşan bir şehir olduğunu belirterek, "Bizler tarih boyunca dirlik ve birliğini muhafaza etmeyi başarmış, dayanışmayı hayatının merkezine yerleştirmiş bir milletin evlatlarıyız. Kurduğumuz devlet geleneğinin özünde de insanı merkeze alan merhamet ve kardeşlik anlayışı vardır. Bu doğrultuda Konya'mızda bizler kardeşlik iklimiyle engelleri aşan, güçlü bir dayanışma ruhunu büyütüyoruz” dedi.Hayatın herkes için farklı zorlukları ve farklı imkanları olduğuna dikkati çeken Vali Akın, "Önemli olan bu farklılıkları dayanışmayla güçlendirerek, birbirimizin hayatını kolaylaştırmaktır. Biz inanıyoruz ki imkanları çoğalttıkça engelleri aşmak ve yaşamı daha erişilebilir hale getirmek elbette ki mümkündür. Bu anlayışla hayatın her alanında sizlerin yanında olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nitekim sizler de sabrınız, azminiz ve hayata bağlılığınızla yalnızca kendi yolunuzu aydınlatmakla kalmıyor, topluma umut ve güç veren bir ilham kaynağı oluyorsunuz. Bizleri iftar sofrasında bir araya getiren Konya Büyükşehir Belediye'mize, Meram, Karatay, Selçuklu Belediyemize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, ⁠⁠Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, protokol üyeleri, engelli derneklerinin başkanları, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu