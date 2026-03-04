GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,20
EURO
51,49
STERLİN
59,12
GRAM
7.498,77
ÇEYREK
12.384,95
YARIM ALTIN
24.687,32
CUMHURİYET ALTINI
49.164,48
SPOR Haberleri

Konya’da 300’den fazla ücretsiz dağıtılıyor! Belediye duyuruyu yaptı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 300’den fazla ücretsiz dağıtılıyor! Belediye duyuruyu yaptı

Karatay Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda taraftarlara müjdeli haberi verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Konyaspor'un 8 Mart Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma için hediye bilet başvurularının 4 Mart Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacağı bildirildi.

Belediyenin paylaşımında, "Konyaspor'umuzun 8 Mart Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası için hediye bilet başvurularımız, 4 Mart Çarşamba (bugün) saat 15.30'te açılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Karatay Belediyesi'nin başlattığı hediye bilet uygulamasıyla yeşil-beyazlı taraftarların karşılaşmaya yoğun katılım sağlaması hedefleniyor. Kritik mücadele öncesi yapılan duyuru, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Hediye biletlerden yararlanmak isteyen taraftarların belirtilen saatten itibaren başvurularını gerçekleştirebileceği kaydedildi. Başvuru süreci ve detaylara ilişkin bilgilerin belediyenin resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağı öğrenildi.

 

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER