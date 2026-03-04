Konya’da 300’den fazla ücretsiz dağıtılıyor! Belediye duyuruyu yaptı

Karatay Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda taraftarlara müjdeli haberi verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Konyaspor'un 8 Mart Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma için hediye bilet başvurularının 4 Mart Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacağı bildirildi.
Belediyenin paylaşımında, "Konyaspor'umuzun 8 Mart Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası için hediye bilet başvurularımız, 4 Mart Çarşamba (bugün) saat 15.30'te açılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI
Karatay Belediyesi'nin başlattığı hediye bilet uygulamasıyla yeşil-beyazlı taraftarların karşılaşmaya yoğun katılım sağlaması hedefleniyor. Kritik mücadele öncesi yapılan duyuru, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
Hediye biletlerden yararlanmak isteyen taraftarların belirtilen saatten itibaren başvurularını gerçekleştirebileceği kaydedildi. Başvuru süreci ve detaylara ilişkin bilgilerin belediyenin resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağı öğrenildi.
Konyaspor'umuzun 8 Mart Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası için hediye bilet başvurularımız, 4 Mart Çarşamba (bugün) saat 15.30'te açılacaktır. pic.twitter.com/iUasFZ5KFJ— Karatay Belediyesi (@KaratayBelediye) March 4, 2026