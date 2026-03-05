GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da cezayı duyan sıraya girdi! Uzun kuyruklar oluştu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da cezayı duyan sıraya girdi! Uzun kuyruklar oluştu

APP plaka kullanımına kesilen 140 bin liraya varan cezaların gündeme gelmesinin ardından Konya'da araç sahipleri plaka değiştirmek için sıraya girdi. Konya Şoförler Odası Plaka Basım Atölyesi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Son günlerde yapılan denetimlerde standart dışı APP plaka kullanan sürücülere ağır para cezaları uygulanacağının duyurulması, vatandaşları harekete geçirdi. Araç sahipleri ceza ile karşılaşmamak için sabahın erken saatlerinden itibaren plaka basım atölyesine gelmeye başladı.

SABAH SAATLERİNDE KUYRUK OLUŞTU

Plaka değişimi yaptırmak isteyen sürücüler, Konya Şoförler Odası Plaka Basım Atölyesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarıyla gelen vatandaşlar hem araçlarını park alanına bıraktı hem de işlemlerini yaptırmak için sıra bekledi. 

Yetkililer, işlemlerin hızlı yapılabilmesi için yoğun şekilde çalışıldığını belirtti.

SÜRÜCÜLER CEZA YEMEMEK İÇİN PLAKA DEĞİŞTİRİYOR

APP plakanın standartlara uygun olmadığı ve denetimlerde cezai işlem uygulanabileceği uyarısı üzerine birçok sürücü plakalarını yeniletmeye başladı. Özellikle sosyal medyada ve haberlerde cezaların gündeme gelmesi, başvuruların kısa sürede artmasına neden oldu.

Yetkililer, araç sahiplerinin cezai yaptırımla karşılaşmamak için yönetmeliğe uygun standart plakaları tercih etmeleri gerektiğini hatırlattı.

(Meltem Aslan)

