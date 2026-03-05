Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16’sı tutuklandı
Konya merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 16’sı tutuklandı.
Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 23 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli Gaziantep, Denizli, Burdur, İstanbul, Isparta, Sakarya, Eskişehir ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
