Başkan Altay duyurdu! 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira verilecek
Konya Büyükşehir Belediyesi, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla Türkiye’ye örnek sosyal destek çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İl sınırlarımız içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira, toplamda 180 bin lira kira desteği sağlayacağız. Ayrıca destek süreci içerisinde bebek sahibi olan çiftlerimize, verilen kira desteğine yüzde 25 ek destek uygulayacağız” dedi. Destekten faydalanmak için başvuru ekranına ve detaylı bilgiye “ailetoplum.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlere 3 yıl süreyle sağlanacak kira desteği başvurularını başlattıklarını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi olarak aile kurumunu güçlendirmeye ve gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, bu kapsamda hayata geçirilen örnek projelerin önemine dikkati çekti.
Başkan Altay, gençlerin huzur içinde yuvalarını kurmalarına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "İl sınırlarımız içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira, toplamda 180 bin lira kira desteği sağlayacağız. Ayrıca destek süreci içerisinde bebek sahibi olan çiftlerimize, verilen kira desteğine yüzde 25 ek destek uygulayacağız. Aile kurumunu güçlendirmek, toplumumuzun geleceğini güçlendirmektir. Aileyi güçlendiren sosyal belediyecilik anlayışımızla gençlerimizin mutlu ve huzurlu yuvalar kurması için her zaman yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
BAŞVURU YAPACAK ÇİFTLER İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
"Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla hayata geçirilen destekten faydalanmak için başvuru ekranına ve detaylı bilgiye "https://ailetoplum.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.
