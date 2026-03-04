GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da cinayet! Boşandığı karısını bıçaklayarak öldürmüştü: YENİ GELİŞME

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da cinayet! Boşandığı karısını bıçaklayarak öldürmüştü: YENİ GELİŞME
Konya’da boşandığı karısını bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih U. ile maktul Bahriye Kalaycı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, "boşandığı eşe ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iyi hal ve tahrik indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Fatih U, 2 Kasım 2024'te eski eşi Kalaycı'yı merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde kendisine ait tarlada bıçakla öldürdükten sonra tutuklanmıştı.

Otopsi raporunda maktulün vücudunda 55 bıçak darbesi tespit edilmiş, sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA

