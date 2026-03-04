GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,19
EURO
51,47
STERLİN
59,06
GRAM
7.482,60
ÇEYREK
12.358,23
YARIM ALTIN
24.634,08
CUMHURİYET ALTINI
49.058,45
DÜNYA Haberleri

İran’ın misillemeleri nedeniyle İsrail’de sirenler çaldı

İran’ın misillemeleri nedeniyle İsrail’de sirenler çaldı
İran’ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran tarafından gerçekleştirilen misillemenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, İç Cephe Komutanlığının, halka sığınaklara girmesi yönünde uyarılar yaptığı belirtildi.

İsrail basını, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Tel Aviv ve pek çok kentte sirenlerin çaldığını aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ile İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER