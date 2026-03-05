Akşehir’de hububat alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor

Akşehir İlçe Müdürlüğü teknik personeli, hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı organizmalara karşı kontrollerini sürdürüyor. Düzenli aralıklarla yapılan arazi ziyaretlerinde hem bitki gelişim dönemleri takip ediliyor hem de üreticiler olası risklere karşı bilgilendiriliyor.
Konya İl Tarım ve Ormal Müdürlüğü ekiplerince Akşehir'de hububat ekili alanlarda yürütülen bitki sağlığı çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında tahıl alanlarında bitki hastalıkları ve zararlı organizmalara yönelik kontroller ile fenolojik dönem gözlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
Teknik ekipler tarafından yürütülen incelemelerde; hastalık etmenlerinin erken tespiti, zararlı popülasyonlarının takibi ve bitkilerin gelişim dönemlerine ilişkin verileri kayıt altına alınıyor.
Arazi ziyaretleri sırasında elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirmeler yapan teknik personel, üreticileri olası riskler konusunda bilgilendirerek alınması gereken önlemler hakkında da rehberlik ediyor.
Yetkililer, hububat üretim alanlarında sürdürülen gözlem ve denetim faaliyetlerinin üretim sezonunun tamamlanmasına kadar düzenli olarak devam edeceğini belirtti.
