GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,19
EURO
51,53
STERLİN
59,18
GRAM
7.496,84
ÇEYREK
12.381,76
YARIM ALTIN
24.680,97
CUMHURİYET ALTINI
49.151,82
KONYA Haberleri

Bakan Çiftçi’nin Konya ziyaret tarihi güncellendi

- Güncelleme Tarihi:

Bakan Çiftçi’nin Konya ziyaret tarihi güncellendi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin memleketi Konya’ya gerçekleştireceği ziyaret tarihine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin memleketi Konya'ya yapmayı planladığı ziyarete ilişkin tarihle ilgili yeni bir duyuru paylaşıldı.

Önceden 5 Mart 2026 Perşembe olarak açıklanan ziyaret programının, yapılan son düzenleme ile 6 Mart 2026 Cuma günü yapılacağı duyuruldu. Ayrıntılı program takviminin ise ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Bakan Çiftçi'nin Konya programının; kentin tarihi ve kültürel alanlarına yönelik ziyaretler, çeşitli kurumlarla gerçekleştirilecek temaslar ve bir iftar organizasyonu gibi farklı etkinlikleri içermesi bekleniyor.

Önceki programda hangi konular bulunuyordu?

Daha önce açıklanan programa göre Bakan Çiftçi'nin Konya ziyaretine Kapu Camii'nde öğle namazını kılarak başlaması planlanmıştı. Namazın ardından Meram ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirmesi ve daha sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etmesi öngörülmüştü.

Program akışında ayrıca Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacak ziyaretler yer alıyordu. İçişleri Bakanı'nın bunun devamında AK Parti Konya İl Başkanlığı ve MHP Konya İl Başkanlığı'nda temaslarda bulunması planlanmıştı.

Günün akşam bölümünde ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılması, iftarın ardından da teravih namazını Konya'da kılması planlanmıştı.

Yapılan son açıklamaya göre ziyaretin 6 Mart Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER