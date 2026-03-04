Bakan Çiftçi’nin Konya ziyaret tarihi güncellendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin memleketi Konya'ya yapmayı planladığı ziyarete ilişkin tarihle ilgili yeni bir duyuru paylaşıldı.
Önceden 5 Mart 2026 Perşembe olarak açıklanan ziyaret programının, yapılan son düzenleme ile 6 Mart 2026 Cuma günü yapılacağı duyuruldu. Ayrıntılı program takviminin ise ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Bakan Çiftçi'nin Konya programının; kentin tarihi ve kültürel alanlarına yönelik ziyaretler, çeşitli kurumlarla gerçekleştirilecek temaslar ve bir iftar organizasyonu gibi farklı etkinlikleri içermesi bekleniyor.
Önceki programda hangi konular bulunuyordu?
Daha önce açıklanan programa göre Bakan Çiftçi'nin Konya ziyaretine Kapu Camii'nde öğle namazını kılarak başlaması planlanmıştı. Namazın ardından Meram ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirmesi ve daha sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etmesi öngörülmüştü.
Program akışında ayrıca Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacak ziyaretler yer alıyordu. İçişleri Bakanı'nın bunun devamında AK Parti Konya İl Başkanlığı ve MHP Konya İl Başkanlığı'nda temaslarda bulunması planlanmıştı.
Günün akşam bölümünde ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılması, iftarın ardından da teravih namazını Konya'da kılması planlanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi