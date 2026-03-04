Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayiine yönelik eleştiriler üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gönderme yaparak, “Füze testi yapmayın, balıklar ürküyor diyenlere kulak verseydik bugün bu noktaya gelemezdik” ifadeleriyle muhalefeti hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi.
Erdoğan, savunma sanayii ve askeri teknolojilerle ilgili eleştirileriyle CHP lideri Özgür Özel'e atıfta bulunarak, "Şayet ‘füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık” ifadelerini kullandı.
Öte yandan son dönemde ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan gerilimde savunma sanayiinin stratejik önemi bir kez daha dikkat çekti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”