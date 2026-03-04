Yüksek sesle müzik dinleyen sürücünün aracı trafikten menedildi; baba polise direndi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsüne çeşitli suçlardan 23 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edilirken, duruma tepki gösteren sürücünün babası aracın çekilmesini engellemek için kaputa oturarak ekiplere direndi.
Polis ekipleri, saat 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen Murat A.'nın (25) kullandığı 16 BZM 114 plakalı otomobili takibe aldı.
Otomobil, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi otoparkında ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye yüksek sesle müzik yayını yapmaktan 21 bin lira, araçtaki uygunsuz cam filminden 2 bin 719 lira olmak üzere toplam 23 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.
Otomobil ise 30 gün süreyle trafikten menedildi.
Olay yerine gelen sürücünün babası, otomobilin çekilmesini engellemek için kaputa oturarak polise direndi.
Aracın park halinde olduğunu öne sürerek cezai işlem uygulanamayacağını söyleyen baba, ekiplerce olay yerinden uzaklaştırıldı. Otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”