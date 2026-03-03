GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

1 jandarmanın yaralandığı operasyonla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

1 jandarmanın yaralandığı operasyonla ilgili 5 şüpheli tutuklandı
İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu madde sattığı belirlenen zanlılarca açılan ateş sonucu 1 jandarmanın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan M.A. ve E.T, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan, A.S. ve H.B.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 18 yaşından küçük H.K. da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, biri 18 yaşından küçük olan 5 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan O.I'nın, olayla ilgisi bulunmadığı anlaşıldığından serbest bırakıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilerle Bahçelievler'de 27 Şubat'ta temas gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, "Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralanmıştır. Şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalanmış olup üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Olayla ilgili zanlılar hakkında "görevli memura mukavemet", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturmanın devamında diğer şüpheliler de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

