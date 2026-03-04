GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,14
EURO
51,35
STERLİN
59,04
GRAM
7.466,26
ÇEYREK
12.322,97
YARIM ALTIN
24.563,79
CUMHURİYET ALTINI
48.918,46
EKONOMİ Haberleri

Motorine beklenen zam iptal edildi

- Güncelleme Tarihi:

Motorine beklenen zam iptal edildi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, motorine gece yarısı yapılacağı açıklanan 6 lira 69 kuruşluk zam uygulanmadı.

Çatışmalar öncesi brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu. Çatışmalarla birlikte brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 6,69 lira zam yapılması bekleniyordu. Zam iptal edilirken motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. 

Zamla birlikte zamla birlikte bazı şehirlerde motorinin litre fiyatının 70 liraya yaklaşması bekleniyordu. 

Zam beklentisi nedeniyle gece yarısına kadar benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. 

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon oranı üzerinde de etkili oluyor ve dezenflasyon sürecinde geçtiğimiz yıllarda kullanılan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması ihtimalini ortaya çıkardı. Hazine'nin başlattığı etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre bu hafta karar verilecek.  Sistem akaryakıttaki fiyat artışının ÖTV'den karşılanmasını sağlıyor. 

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

2021'DE SONA ERDİ

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER