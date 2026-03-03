İran savaşı petrol fiyatlarını da vurdu! Türkiye de etkilenecek
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Söz konusu artışın yarından itibaren pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Çatışmalar öncesi brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu. Çatışmalarla birlikte brent petrol fiyatı 78 dolar seviyelerine yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 5 buçuk lira ile 7 lira arasında zam bekleniyor.
Benzinin litre fiyatında ise 2 buçuk ile 3 lira arasında artış olması öngörülüyor.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?
İstanbul'da benzin 58,34 lira, Ankara'da 59,28 lira, İzmir'de ise 59,56 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 60,39 lira, Ankara'da 61,49 lira, İzmir'de ise 61,76 liradan satışa sunuluyor
